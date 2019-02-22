В Минске завели два уголовных дела на россиянина с пистолетом

По сообщению МВД, 30-летнего иностранца задержали в декабре с травматическим пистолетом.

Поводом для разбирательства стала информация о том, что приверженец радикального ислама из России периодически посещает Беларусь. Оперативники нашли у россиянина травматический пистолет и пять патронов к нему.

Задержанный с декабря находится в СИЗО.

По данным МВД, с 2018 года за незаконный оборот огнестрельного оружия травматического действия возбуждено 12 уголовных дел, 9 из которых — в отношении иностранцев.