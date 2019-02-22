«Уходим с высоко поднятой головой». Бага прокомментировал поражение от «Арсенала»

Тренер БАТЭ Алексей Бага назвал матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы тяжелым, но важным.

«Несмотря на все трудности, для нас эта встреча стала хорошей школой, пожалуй, даже университетом. Мы проиграли, но покидаем "Эмирейтс" с высоко поднятой головой. Наша команда получила отличную закалку. Уверен, покидаем Лондон более сильными и опытными. Ну а дальше по сетке турнира идет действительно более сильная команда и ее великий тренер, который не понаслышке знает, что такое главный приз Лиги Европы», — цитирует Багу клубная пресс-служба.

Он считает, что БАТЭ добился «шикарного результата» в турнире и готов снять перед футболистами клуба шляпу.

«Горжусь ими, горжусь их работой, самоотдачей, терпением. Это было фантастическое приключение. К сожалению, оно закончилось на "Эмирейтс". Но в этих словах есть и доля приятного», — заключил специалист.

Борисовчане продолжат учебно-тренировочный сбор в Британии еще пять дней. Ближайщий матч чемпионы Беларуси проведут 2 марта с брестским «Динамо» за Суперкубок страны.