Троих поляков осудили за нападение на белорусов

Апелляционный суд Белостока приговорил одного из них к году тюрьмы за разбойное нападение на группу работающих в Польше белорусов, еще двоих — к 10 месяцам.

Согласно обвинению, преступление было совершено в апреле прошлого года. Трое молодых людей напали на группу белорусов, потому что им не понравилось, что они говорили по-русски, сообщает «Радио Польша» .

По мнению прокуратуры, это было нападение на почве национальной ненависти, что нашло подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Все осужденные ранее были судимы за кражи и ограбления.