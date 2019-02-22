Троих поляков осудили за нападение на белорусов

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Апелляционный суд Белостока приговорил одного из них к году тюрьмы за разбойное нападение на группу работающих в Польше белорусов, еще двоих — к 10 месяцам.

Согласно обвинению, преступление было совершено в апреле прошлого года. Трое молодых людей напали на группу белорусов, потому что им не понравилось, что они говорили по-русски, сообщает «Радио Польша».

По мнению прокуратуры, это было нападение на почве национальной ненависти, что нашло подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Все осужденные ранее были судимы за кражи и ограбления.
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Тэги: нападение на белорусов Беларусь-Польша русский язык Город: Белосток

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