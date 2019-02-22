Лукашенко постращал курсантов активностью НАТО

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Президент посетил Военную академию и пообещал защищать интересы страны в рамках совместной доктрины с Россией.

Встреча президентов Беларуси и России, 13 февраля 2019 года. Фото: пресс-служба Лукашенко

«Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства уточнил, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики и, по его словам, будет делать это в рамках совместной военной доктрины с Россией. Однако, отметил Лукашенко, это не значит, что Беларусь откажется от взаимодействия в военно-политической сфере с другими странами.
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Тэги: Беларусь-НАТО Беларусь-Россия Военная академия Персона: Александр Лукашенко

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