Школьница из Новогрудского района случайно повесилась на заборе

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Ученица третьего класса решила перелезть через забор, но повисла из-за зацепившегося рюкзака и погибла.

По сообщению УВД Гродненского облисполкома, портфель девочки 2010 года рождения зацепился за штакетник деревянного забора. Она не смогла достать ногами до земли и, по предварительной версии, произошло самопроизвольное удушение.

Рядом не оказалось прохожих, которые оперативно помогли бы школьнице — она умерла на заборе.
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Тэги: погиб ребенок несчастный случай Город: Новогрудок

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