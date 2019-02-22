Машина скорой помощи с роженицей попала в ДТП в Бобруйске

По информации региональной Госавтоинспекции, 43-летний водитель «УАЗ-396295» врезался в «Форд Гелакси» под управлением 55-летнего местного жителя.

Автомобиль скорой медицинской помощи двигался по улице Минской с включенными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произошла авария.

Водитель машины скорой помощи получил закрытый перелом левого бедра, открытый перелом костей голени и рваные раны голеней. Фельдшер — 30-летняя осиповчанка — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Пассажирка Ford — 53-летняя бобруйчанка — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом правой берцовой кости. Всех пострадавших госпитализировали.