Машина скорой помощи с роженицей попала в ДТП в Бобруйске

/ Общество
Просмотров: 851

По информации региональной Госавтоинспекции, 43-летний водитель «УАЗ-396295» врезался в «Форд Гелакси» под управлением 55-летнего местного жителя.

Автомобиль скорой медицинской помощи двигался по улице Минской с включенными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произошла авария.

Водитель машины скорой помощи получил закрытый перелом левого бедра, открытый перелом костей голени и рваные раны голеней. Фельдшер — 30-летняя осиповчанка — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Пассажирка Ford — 53-летняя бобруйчанка — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом правой берцовой кости. Всех пострадавших госпитализировали.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: машина скорой помощи ДТП роженица Город: Бобруйск

Другие материалы на эту тему:

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина