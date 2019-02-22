Лукашенко призвал курсантов Военной академии быть готовыми «к любому повороту событий»

Будущие выпускники Военной академии «должны всегда быть готовы к любому повороту событий», «обязаны понимать свое предназначение в судьбе нашего государства». Об этом заявил Александр Лукашенко 22 февраля, посещая Военную академию.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

По мнению главы государства, обязательным условием современной подготовки военных специалистов является ее практическая направленность.

«Поэтому ваша главная школа — это не столько, может быть, учебные классы, сколько полигоны и войска. По ряду специальностей в академии, как и во многих других вузах, сроки обучения были сокращены по моему настоятельному требованию. На подготовку любого специалиста следует отводить не больше времени, чем это нужно для овладения профессией», — сказал Лукашенко.

Также, считает президент, требуют особого внимания вопросы формирование мировоззрения курсантов и слушателей.

«Всем учащимся, особенно слушателям факультета Генерального штаба, необходимо четко представлять себе место Беларуси в системе межгосударственных отношений и глобальной безопасности», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что Беларусь не отгораживается забором ни от кого и готова к конструктивному диалогу на принципах паритетности и прозрачности, в том числе и с НАТО. Но при этом у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной.

Во время посещения Военной академии Александра Лукашенко сопровождали министр обороны Андрей Равков, госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, глава Администрации президента Наталья Кочанова и помощник президента по вопросам безопасности Виктор Лукашенко.