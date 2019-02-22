В 13 районах Беларуси ожидаются затопления в период весеннего паводка

Опасность затоплений в период весеннего половодья существует в 13 районах Беларуси. Об этом было заявлено на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров.

По данным Белгидромета, снежный покров уже растаял в бассейнах Западного Буга и Припяти, большей части бассейна Немана, местами у Западной Двины, Березины, Днепра и Сожа. Запасы воды в снеге значительно ниже обычных для этого периода года в бассейнах Немана, Вилии и Березины. Близки к норме и несколько больше ее — в бассейнах Западной Двины, Днепра, Сожа.

По прогнозу, максимальные уровни воды на время весеннего половодья будут близки к средним многолетним данным.

По данным МЧС, вероятны подтопления в 13 районах: в Витебской области — Лиозненский и Сенненский; в Гомельской — Житковичский, Мозырский, Петриковский, Рогачевский; в Минской — Борисовский, Пуховичский и Столбцовский; в Могилевской — Бобруйский, Белыничский, Мстиславский и Чериковский.

Как отметил на заседании комиссии по ЧС заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, органы государственного управления, местные органы власти еще осенью начали подготовку к весеннему паводку — определены места размещения людей, если потребуется их эвакуация, подготовлены запасы строительных материалов, медикаментов, проверены гидротехнические сооружения.