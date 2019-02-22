Евросоюз выделит 3,9 млн евро на поддержку гражданского общества в Беларуси

Проект «Взаимодействие с гражданским обществом в Беларуси» реализуется в рамках принятой в сентябре прошлого года дорожной карты по взаимодействию Евросоюза с белорусским гражданским обществом до 2020 года.

По словам главы представительства ЕС Андреа Викторин, гранты будут выделяться общественным организациям на конкурсной основе, возможно софинансирование проектов другими организациями, а также местными органами власти.

Дипломат подчеркнула, что ЕС настроен на долгосрочное сотрудничество с властями и общественными организациями. «Важно, чтобы мы выстраивали сотрудничество как с республиканскими, так и местными органами власти», — отметила глава представительства.

За последние десять лет, уточнила Викторин, ЕС выделил на поддержку гражданского общества, в том числе на местном уровне, более 40 млн евро. Речь идет о таких сферах, как экология и охрана окружающей среды, энергетика, развитие частного сектора экономики, образование, региональное развитие.

«Очень важно, что ситуация меняется. Важно, чтобы местные власти и гражданское общество делали это вместе, а не в ситуации противостояния, — подчеркнула дипломат. — Когда я езжу по стране и вижу результаты выделения малых грантов, очень впечатляюсь реализацией и добрым духом этих проектов. Это объединяет людей».