Доллар дешевеет на бирже шестые торги подряд

/ Экономика
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, не изменился — к евро.

  • Курс доллара снизился на 0,0009 рубля (0,04%) до 2,1402 рубля;
  • Курс российского рубля уменьшился на 0,0014 рубля (0,04%) и составил 3,2670 белорусского рубля за 100 российских;
  • Курс евро составляет 2,4287 рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%. Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского, которая во многом зависит от цен на нефть.
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Тэги: курсы валют Нацбанк БВФБ торги

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