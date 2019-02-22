Доллар дешевеет на бирже шестые торги подряд
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, не изменился — к евро.
- Курс доллара снизился на 0,0009 рубля (0,04%) до 2,1402 рубля;
- Курс российского рубля уменьшился на 0,0014 рубля (0,04%) и составил 3,2670 белорусского рубля за 100 российских;
- Курс евро составляет 2,4287 рубля.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%. Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского, которая во многом зависит от цен на нефть.