Доллар дешевеет на бирже шестые торги подряд

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, не изменился — к евро.

Курс доллара снизился на 0,0009 рубля (0,04%) до 2,1402 рубля;

Курс российского рубля уменьшился на 0,0014 рубля (0,04%) и составил 3,2670 белорусского рубля за 100 российских;

Курс евро составляет 2,4287 рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%. Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского, которая во многом зависит от цен на нефть.