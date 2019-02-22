На замдиректора полоцкого ОАО завели уголовное дело

В райцентре провели проверку законности подписания должностным лицом в 2014 году акта выполненных работ по приемке в эксплуатацию оборудования, закупленного в рамках инвестпроекта.

По данным УВД Витебского облисполкома, бывший заместитель гендиректора ОАО по производству стекловолокна и изделий из него умышленно подписал акт выполненных работ, зная о том, что поставленное оборудование не могло обеспечить планируемые производственные мощности.

В адрес иностранной компании, осуществлявшей по контракту поставку производственной линии, было необоснованно перечислено более 1,6 млн евро.

Прокурор Полоцкого района завел в отношении экс-заместителя генерального директора ОАО уголовное дело.