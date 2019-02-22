В Беларуси будет пересмотрен список оснований для отсрочки от армии

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Список медицинских оснований для получения отсрочки от службы в армии будет пересмотрен. Об этом 22 февраля заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы курсантов Военной академии.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По мнению Лукашенко, сегодня для получения отсрочки есть большое количество медицинских оснований, в том числе по незначительным нарушениям. «С плоскостопием не берут, глаз косит — не годится...» — привел пример глава государства.

«Мы сейчас посмотрим, определим те болезни, из-за которых служить в армии не могут. Посмотрим со временем и по срокам службы, и по другим направлениям», — отметил Лукашенко.

Эти вопросы вскоре будут рассмотрены на заседании Совета безопасности.

Как считает Лукашенко, «армейскую школу так или иначе надо пройти практически всем».

Глава государства считает необходимым проводить краткосрочные призывы и для студентов гражданских вузов.

«Какая бы армия ни была у нас, но это школа. Человек должен служить в армии. Это совсем другой человек после армии», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.
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Тэги: срочная служба отсрочка от армии Персона: Александр Лукашенко

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