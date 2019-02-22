Ермошина предлагает провести какие-нибудь выборы 1 декабря

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Даты проведения президентских и парламентских выборов, скорее всего, будут названы президентом в апреле во время послания народу и парламенту. Такое предположение сделала председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина во время видеобрифинга 22 февраля.

Она напомнила, что Александр Лукашенко уже заявлял о том, что кампании не будут соединены в одну.

«Закон не запрещает совмещать две кампании, но у нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какой другой кампанией. Какая-то из кампаний будет в этом году, следующая — в 2020 году. Интрига состоит в том, что никто не знает, когда пройдут какие выборы и какие будут первыми. ЦИК не обладает информацией об этом», — сказала Ермошина.

«Тайна будет открыта во время конституционного послания главы государства в апреле», но ЦИК готовится к двум кампаниям, заявила Ермошина. В проведении выборов будет задействовано до 80 тысяч человек, добавила она.

В качестве своего варианта даты для проведения выборов в 2019 году Ермошина предложила первое воскресенье декабря (1 декабря. — БелаПАН).

«В любом случае, я думаю, что выборы будут не летом, а осенью. Все вернутся на свои рабочие места в конце августа, можно заняться и политикой», — отметила глава ЦИК.

Согласно законодательству выборы депутатов Палаты представителей должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа 2020-го. В связи с этим не исключено, что одна из избирательных кампаний может пройти в 2019 году.

В государственном бюджете 2019 года расходы на проведение каких-либо выборов не предусмотрены.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Лидия Ермошина Александр Лукашенко

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