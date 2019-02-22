Украинский канал UATV в Беларуси уже доступен в сетях десяти кабельных операторов

Украинский телеканал UATV уже запустили около десяти белорусских операторов кабельных сетей, сообщил БелаПАН Вадим Тиханович, директор компании «Навигатор ТВ» — официального дистрибьютера украинского телеканала на территории Беларуси.

UATV — украинский телеканал иновещания, который начал свою работу 1 октября 2015 года. Телеканал вещает круглосуточно на трех языках — украинском, русском и английском.

«На сегодняшний день заключено 15 договоров. Самый первый включило в конце января УП «Современные электронные технологии», затем ЗАО «Эфир» — они вещают в Минске, — сказал он. — Потом включили компания «Призма» из Дзержинска и «ТВСАТ» в Бресте».

В целом, по словам Тихановича, из пятнадцати операторов, с кем заключен договор, на сегодняшний день телеканал включили около десяти.