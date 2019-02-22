Брестчанин рассчитался чужой банковской картой в World of Tanks. Теперь ему грозит до пяти лет

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До пяти лет лишения свободы грозит 29-летнему жителю Бреста за хищение денег с банковской карты.

29 ноября прошлого года две девушки обнаружили в банкомате забытую банковскую карту. В тот же день одна из них в поисках владельца разместила фотографии карты с обеих сторон в открытой группе «ВКонтакте».

Так как на фотографии был запечатлен CVV/CID-код, номер карты и срок ее действия, администратор группы через полчаса удалил снимки. Однако злоумышленник успел воспользоваться реквизитами банковской карты.

Владелица карты обратилась в милицию 11 декабря. Было установлено, что этой карточкой рассчитались за игровую валюту в онлайн-игре World of Tanks. С банковской карты были сняты все 119 рублей 60 копеек.

Сделал это 29-летний водитель одного из предприятий Бреста. 21 февраля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «хищение путем использования компьютерной техники».

Мужчина возместил причиненный ущерб в полном объеме, сообщает БелаПАН.
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Тэги: хищение Город: Брест

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