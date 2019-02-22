Лукашенко: все мои сыновья президентами быть не хотят

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Чтобы понять президентскую жизнь, «ее надо прожить», заявил Александр Лукашенко 22 февраля на встрече с курсантами Военной академии, однако этого он «никому не пожелает».

«Все мои сыновья президентами быть не хотят», — заверил Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Президент должен быть опытным, он должен быть образован и, самое главное, он должен думать, — цитирует главу государства его пресс-служба. — Когда ему вносят предложения, его «компьютер» должен информацию обработать и выдать, если это возможно, мгновенное решение, если нет — то в короткий промежуток времени. Потому что жизнь ускорилась, надо очень быстро принимать решения».

По мнению Лукашенко, плохо, когда руководитель любого уровня «не принимает решения, а начинает перекладывать это на подчиненных, а они в свою очередь — на своих подчиненных», в результате чего решение проблемы затягивается.

«Время ушло, а решений нет — это самое страшное. Часто говорят: лучше ошибиться, но принять решение, чем его не принимать вообще. Это главное для руководителя, а для президента — тем более: ты должен видеть, анализировать, отдавать распоряжения и добиваться, чтобы они были исполнены», — отметил он.


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Свой график Лукашенко не назвал чрезвычайно напряженным, хотя, по его словам, «забот, конечно же, хватает».

«Вы несколько преувеличиваете то, что тут мы, президенты, такие герои, вертимся и крутимся день и ночь, — сказал Лукашенко. — Вертеться и крутиться у меня есть кому: что касается военной сферы — министр обороны, целый Генеральный штаб. Глава администрации составляет график ежедневной работы президента, если надо с какими-то проблемами разобраться, то и на субботу, и на воскресенье. Я знаю, что должен его выполнять».
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Тэги: дети Лукашенко президентство Персона: Александр Лукашенко

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