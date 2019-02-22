Ермошина будет наблюдать за выборами президента Украины

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина намерена принять участие в наблюдении за выборами президента Украины.

«Я уже получила приглашение от Центральной комиссии Украины принять участие в наблюдении за выборами, поэтому я планирую поехать», — сообщила Ермошина во время видеобрифинга 22 февраля.

Выборы в Украине она назвала «совершенно особыми». «Прежде всего, в связи с тем, что там задействованы очень большие деньги. И вот эта финансовая составляющая накладывает свой отпечаток. У нас же выборы проходят почти бесплатно», — подчеркнула Ермошина.

К украинской электоральной практике глава ЦИК относится негативно, поскольку, по ее мнению, это приводит к тому, что «голоса избирателей определенным образом покупаются».

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта. В них участвуют 44 кандидата.