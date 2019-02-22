Лукашенко рассказал, что он подполковник и полковником стать не сможет
Александр Лукашенко имеет звание подполковника. Об этом президент Беларуси рассказал на встрече с курсантами Военной академии 22 февраля в Минске.
По словам главы государства, присвоить звание от полковника и выше можно только указом президента. «Я же не могу себе присвоить полковника», — заявил Лукашенко.
Точно так же ситуация обстоит и с государственными наградами, которыми награждать может только президент: «Я не могу сам себя наградить. Даже если бы и понимал, что я что-то заслуживаю. Ну, у меня нет этой проблемы. И я очень радуюсь, когда подписываю указ о награждении кого-то».
Лукашенко сообщил, что у него есть только церковные и иностранные награды, а также награда за охрану государственной границы со времен службы в пограничных войсках.