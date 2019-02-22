Лукашенко: когда слышу о дедовщине, у меня просто кровь закипает

Не бывает армии без дисциплины, в ней необходим порядок, но не должно быть солдафонства, заявил Александр Лукашенко на встрече с курсантами Военной академии 22 февраля в Минске.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Вы не должны быть грубиянами в отношении своих подчиненных. Не допускайте дедовщины. Когда я получаю информацию о дедовщине в подразделениях, у меня в жилах просто кровь закипает», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко рассказал, что в годы службы в армии он боролся с дедовщиной — доходило до «стычек с дедами, которые издевались над солдатами», но в результате все заканчивалось благополучно.

«Я добился того, что в роте была железная дисциплина. Без дисциплины мы ничего не сделаем. Но все должно быть по-мужски, и в основе должна лежать справедливость», — отметил глава государства.