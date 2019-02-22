Генпрокуратура подтвердила задержание должностных лиц «Белтаможсервиса»
Генеральная прокуратура подтвердила задержание нескольких должностных лиц РУП «Белтаможсервис».
Следственные органы проводят проверку их деятельности, сообщили
Информация о задержаниях сотрудников «Белтаможсервиса» появилась 19 февраля.
По информации источников портала
РУП «Белтаможсервис» учреждено Государственным таможенным комитетом в 1999 году. Компания занимается оказанием комплекса логистических услуг, включая складскую обработку, таможенное оформление, поручительство, экспедирование, международные перевозки грузов любым видом транспорта, разработку и реализацию специального программного обеспечения.