Генпрокуратура подтвердила задержание должностных лиц «Белтаможсервиса»

Генеральная прокуратура подтвердила задержание нескольких должностных лиц РУП «Белтаможсервис».

Следственные органы проводят проверку их деятельности, сообщили БелаПАН в пресс-службе Генпрокуратуры, не уточнив, какое количество человек задержано и по подозрению в совершении какого правонарушения.

Информация о задержаниях сотрудников «Белтаможсервиса» появилась 19 февраля.

По информации источников портала TUT.by , претензии у силовиков к сотрудникам организации возникли после недавней встречи в Сочи президентов Беларуси и России и связаны с использованием «серых» схем поставок товаров.

РУП «Белтаможсервис» учреждено Государственным таможенным комитетом в 1999 году. Компания занимается оказанием комплекса логистических услуг, включая складскую обработку, таможенное оформление, поручительство, экспедирование, международные перевозки грузов любым видом транспорта, разработку и реализацию специального программного обеспечения.