Минское «Динамо» завершило сезон победой над «Йокеритом»

Выездной победой над финским «Йокеритом» со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) завершило минское «Динамо» выступление в регулярном сезоне КХЛ. Перед этим белорусская команда, досрочно потерявшая шансы попасть в плей-офф, потерпела шесть поражений подряд.

В 62 матчах она набрала 42 очка и заняла предпоследнее 11-е место в Западной конференции (15 побед в основное время, 2 — по буллитам, 37 поражений в основное время, 6 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 119-180).

Под руководством канадца Горди Дуайера «Динамо» провело первые 25 матчей и набрало 16 очков (32%), под руководством белорусского тренера Андрея Сидоренко — остальные 37 и набрало 26 очков (35%).

Бомбардиры (гол+пас): Пулккинен — 29 (15+14), А.Костицын — 28 (14+14), Хауден — 28 (12+16), Верчох — 25 (8+17), Лисовец — 24 (7+17), С.Костицын — 18 (5+13), Ковыршин — 17 (6+11).

Белорусская команда выступает в КХЛ 11-й год. В плей-офф выходила четыре раза: в сезонах — 2010/11, 2011/12, 2014/15 и 2016/17.