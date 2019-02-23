На субботу объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 105

В субботу, 23 февраля, в Беларуси увеличится облачность. В целом погоду будет формировать холодный скандинавский антициклон с центром над Польшей.

Особых осадков не прогнозируется (лишь по северо-востоку пройдет небольшой снег), ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица (в связи с неблагоприятным погодным являением бъявлен желтый уровень опасности).

Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, по северу местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха максимальная днем 0..-6°C.

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%). Температура воздуха составит:

  • утром -8..-10°C;
  • днем -2..-4°C;
  • вечером -2..-4°C.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона