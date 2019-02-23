ГАИ в субботу и воскресенье проводит спецмероприятие

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Сотрудники Госавтоинспекции заканчивают на этих выходных проведение 10-дневного специального мероприятия «Сделаем дорогу безопасной!», которое проводится по всей стране.

В эти дни экипажи ДПС получили новые маршруты, которые перенесли к местам массового передвижения пешеходов, а также участкам дорог и улиц, где чаще всего происходят аварии.

В ГАИ надеются, что профилактические мероприятия смогут привлечь внимание участников дорожного движения к необходимости безопасного поведения на дороге, а также обязательного использования световозвращающих элементов.

В «часы пик» и в темное время суток будут отрабатываться нерегулируемые пешеходные переходы и аварийно-опасные участки дорог.
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Тэги: ГАИ

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