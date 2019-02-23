Под Чаусами водитель на «Опеле» влетела под фуру

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадала 28-летняя могилевчанка, произошло на 39-м километре дороги Могилев – Чериков – Костюковичи (Чаусский район).

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случила недалеко т деревни Благовичи. Девушка на «Опеле Вектра» решила развернуться, а в результате влетела под автопоезд «Вольво».

Могилевчанка получила серьезные травмы, среди которых перелом левой ключицы, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы. На помещена в больницу.

 

 

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети «ВКонтакте» 
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Тэги: ДТП Город: Чаусы

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