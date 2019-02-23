Лауреата «Грэмми» обвинили в изнасиловании несовершеннолетних

В деле певца R Kelly фигурируют четыре жертвы, которым на момент преступлений было от 13 до 16 лет.

Прокуратура округа Кук в американском штате Иллинойс предъявила певцу обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами. Они были предъявлены музыканту по десяти пунктам, девять из которых связаны с девушками в возрасте от 13 до 16 лет. Всего от действий музыканта пострадали четыре девушки, сообщает TMZ .

Роберт Сильвестр Келли приобрел известность в 1990-ых годах. В 1998 году его песня I Believe I Can Fly была отмечена тремя премиями «Грэмми».

В марте прошлого года певец был обвинен в развращении 14-летней девушки. О принуждении заявила одна из бывших любовниц артиста.