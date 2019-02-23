Литовские таможенники временно перешли на оформление в ручном режиме

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Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил о возможных трудностях при пересечении границы с Литвой примерно с 10 до 21 часа 23 февраля.

По данным ведомства, в информационных таможенных системах Литвы проводятся работы по обновлению программных продуктов. Таможенники перешли на оформление в ручном режиме.

В ГТК рекомендовали учитывать эту информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.
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Тэги: Беларусь-Литва граница Таможенный комитет

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