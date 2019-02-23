Видеофакт. Стриптизерша танцует на корпоративе в отделении полиции РФ

/ Мир
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МВД Бурятии начало служебную проверку после того, как в сети появилось видео с корпоративного мероприятия одного из местных отделов в честь Дня защитника Отечества.

«Будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — указано в официальном ответе пресс-службы ведомства.

Обнаженная девушка в белье исполнила эротический танец перед сотруднкиами полиции в отделе МВД Октябрьского района Улан-Удэ на праздничном мероприятии.
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Тэги: День защитника Отечества российская полиция стриптиз Город: Улан-Удэ

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