Видеофакт. Стриптизерша танцует на корпоративе в отделении полиции РФ

МВД Бурятии начало служебную проверку после того, как в сети появилось видео с корпоративного мероприятия одного из местных отделов в честь Дня защитника Отечества.

«Будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — указано в официальном ответе пресс-службы ведомства.

Обнаженная девушка в белье исполнила эротический танец перед сотруднкиами полиции в отделе МВД Октябрьского района Улан-Удэ на праздничном мероприятии.