Минимум 89 индийцев стали жертвами отравления алкоголем
Массовое отравление алкоголем кустарного производства произошло в штате Ассам на востоке Индии.
Кроме 89-ти погибших, около двухсот человек госпитализированы. Пострадали преимущественно рабочие чайных плантаций, сообщает
По предварительным данным следствия, в алкоголе содержался метанол. Этот токсичный метиловый спирт, попав в организм, поражает зрительный нерв и сетчатку глаза.
Полиция задержала 11 человек, подозреваемых в незаконном изготовлении и продаже спиртных напитков.