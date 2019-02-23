Минимум 89 индийцев стали жертвами отравления алкоголем

Массовое отравление алкоголем кустарного производства произошло в штате Ассам на востоке Индии.

Кроме 89-ти погибших, около двухсот человек госпитализированы. Пострадали преимущественно рабочие чайных плантаций, сообщает Deutsche Welle .

По предварительным данным следствия, в алкоголе содержался метанол. Этот токсичный метиловый спирт, попав в организм, поражает зрительный нерв и сетчатку глаза.

Полиция задержала 11 человек, подозреваемых в незаконном изготовлении и продаже спиртных напитков.