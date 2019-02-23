Фотофакт. Российский истребитель приблизился на 20 метров к шведскому самолету

Су-27 пролетел на опасном расстоянии от шведского разведывательного самолета над Балтийским морем.

Фото: Минобороны Швеции

Министерство обороны Швеции обнародовало фото инцидента, передает Aftonbladet .

«Сначала он пролетел впереди, потом сзади и начал преследование, подойдя очень, очень близко, ближе, чем обычно», — сказал пилот Андерс Перссон.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист отреагировал на событие, осудив действия россиян.

«Я считаю это неприемлемым, считаю это провокацией. Думаю, это непрофессиональные действия, которые не способствуют безопасной авиации», — сказал он.