Брестчанам запретили митинги против аккумуляторного завода 23 и 24 февраля

Местная власть запретила проведение четырех митингов против аккумуляторного завода. По два митинга намечались 23 и 24 февраля на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.

Как сообщил правозащитник Роман Кисляк, на поданные уведомления Брестский горисполком ответил, что проведение митингов недопустимо в связи с запланированными ранее на данной площадке в эти дни мероприятиями, посвященными Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

«После того как мы стали подавать заявки на митинги на этой площадке, власти стали очень активно задействовать ее для своих мероприятий, — заявил правозащитник. — Делается это не случайно. Чиновники боятся публичных акций протеста против аккумуляторного завода».

Общественная кампания против строительства аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 64 митингов, 12 пикетов и 13 демонстраций. Власти санкционировали только митинг 29 апреля.

Противники предприятия собираются с 25 февраля каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.