Цены на белорусские сигареты вырастут с 1 марта

Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика поднимет цены на Rothmans Demi Click Exclusive — с 2 до 2,2 рубля и на Rothmans Demi Click Purple — с 2,15 до 2,2.

Минская компания «Табак-инвест» повысит цены в том числе на LD Red, LD Blue — с 2,32 до 2,34, Monte Carlo Red, Monte Carlo Azure и Monte Carlo Blue — с 2,3 до 2,34, Camel Blue — с 2,42 до 2,44.

Из импортных сигарет подорожает одна марка — WINSTON XS PURPLE IMPULSE, которую импортирует компания «Беларусьторг». Эти сигареты подорожают с 2,83 до 2,85 рубля.