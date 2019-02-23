Цены на белорусские сигареты вырастут с 1 марта

/ Общество
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Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика поднимет цены на Rothmans Demi Click Exclusive — с 2 до 2,2 рубля и на Rothmans Demi Click Purple — с 2,15 до 2,2.

Минская компания «Табак-инвест» повысит цены в том числе на LD Red, LD Blue — с 2,32 до 2,34, Monte Carlo Red, Monte Carlo Azure и Monte Carlo Blue — с 2,3 до 2,34, Camel Blue — с 2,42 до 2,44.

Из импортных сигарет подорожает одна марка — WINSTON XS PURPLE IMPULSE, которую импортирует компания «Беларусьторг». Эти сигареты подорожают с 2,83 до 2,85 рубля.

Полный список сигарет, на которые изменятся цены, доступен на сайте МНС.
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Тэги: Табак-Инвест табачная фабрика Неман сигареты Город: Минск

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