Президент Польши высказал опасения о потере Беларусью суверенитета

Об опаске давления России на нашу страну Анджей Дуда сказал главе Литвы Дале Грибаускайте.

«У нас с госпожой президентом вызывает озабоченность, будет сохраняться или углубляться суверенитет Беларуси, когда идет речь о ее восточном соседе, который, к сожалению, в последние годы проявляет явные имперские тенденции. Это углубляет конкретную угрозу для нашей части Европы», — цитирует Interia.pl слова Дуды.

Главы Польши и Литвы подтвердили желание укреплять военное сотрудничество ради безопасности в регионе.