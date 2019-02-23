Президент Польши высказал опасения о потере Беларусью суверенитета

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Об опаске давления России на нашу страну Анджей Дуда сказал главе Литвы Дале Грибаускайте.

«У нас с госпожой президентом вызывает озабоченность, будет сохраняться или углубляться суверенитет Беларуси, когда идет речь о ее восточном соседе, который, к сожалению, в последние годы проявляет явные имперские тенденции. Это углубляет конкретную угрозу для нашей части Европы», — цитирует Interia.pl слова Дуды.

Главы Польши и Литвы подтвердили желание укреплять военное сотрудничество ради безопасности в регионе.
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Тэги: Польша-Литва Беларусь-Россия Беларусь-Польша Персона: Анджей Дуда Даля Грибаускайте Город: Варшава

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