Видеофакт. Кличко порадовался «повышению уровня смертности» в киевских больницах

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Мэр Киева ошибся, говоря о смертности в отделении интенсивной терапии.

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», — сказал Виталий Кличко в эфире News One.

«Человек повторяет заученные фразы, не вникая в суть. Поэтому и не осознает, когда что-то искажает и произносит глупости. Смеяться нам или плакать?», — прокомментировала в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая.
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Тэги: мэр Киева оговорился ошибка Персона: Виталий Кличко Татьяна Высоцкая Город: Киев

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