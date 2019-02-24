Дело о поджоге белорусского завода в Украине ведут лучшие следователи

В связи с нотой белорусского посольства в Киеве, направленной в МИД Украины, уголовное дело о поджоге и уничтожении имущества асфальтобетонного завода строительно-монтажного треста № 8 (входит в холдинг «Белавтодор») в Николаевской области находится на особом контроле руководства полиции региона.

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«Понимая важность роли правоохранительных органов в защите репутации нашего государства перед торгово-экономическими партнерами и поддержке надежного инвестиционного климата в Украине и непосредственно в Николаевском регионе, Главное управление Национальной полиции в области принимает все исчерпывающие меры для раскрытия указанного преступления», — заявил заместитель начальника ГУНП, начальник следственного управления Иван Выговский.

По его словам, которые приводит отдел коммуникации полиции Николаевской области, проводится полный комплекс следственных и розыскных мероприятий, задействованы лучшие специалисты.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайший срок раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности», — подчеркнул Выговский.

Завод, возведенный в райцентре Новый Буг, был подожжен в ночь на 22 февраля. «Пока что неустановленные лица в третьем часу ночи сначала отравили на территории завода собак, затем избили и связали охрану и подожгли основные компоненты производства — пульт управления, щитовую и генератор», — написал глава областной государственной администрации Алексей Савченко в «Фейсбуке».