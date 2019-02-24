Георгий Данелия попал в реанимацию

Один из самых известных и любимых советскими и российскими кинозрителями режиссер и сценарист Георгий Данелия находится в реанимационное отделению одной из московских клиник.

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88-летний народный артист СССР был доставлен в столичную больницу с одышкой. Ему стало плохо – пришлось вызвать домой «скорую». Приехавшая бригада приняла решение о госпитализации, сообщила «Звезде» жена Галина Юркова-Данелия.

По некоторым данным, режиссер страдает пневмотораксом (скопление воздуха в легких).

В фильмографии Данелии десятки полюбившихся картин, среди которых «Сережа», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Джентльмены удачи», «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», «Паспорт», «Настя», «Орел и решка».