24 игрока из «Экстралиги» готовятся сразиться с минским «Динамо»

24 игрока находятся в списке кандидатов в сборную клубов «Экстралиги», которая сразится с минским «Динамо» в серии до двух побед.

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Основу сборной составят «Юности» — клуб из Минска делегировал 15 своих игроков. 7 человек представляют гродненский «Неман». По одному — «Шахтер» и «Динамо» (Молодечно).

Серия откроется поединком на «Минск-Арене» 26 февраля. 28-го команды переберутся в Чижовку под крышу домашней арены «Юности». Если после двух матчей счет будет 1:1, решающий поединок вновь пройдет на главном льду страны.