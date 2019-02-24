Фотофакт. Под Кобрином «Рено» влетел под фуру – погиб человек

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один из водителей, произшло накануне днем на 516-м километре трассы М-10 Кобрин – Гомель – граница России.

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель «Рено Меган Сценик» ехал по трассе в Кобринском районе в сторону Бреста.

В какой-то момент он не справился с управлением и выскочил на встречку под большегруз «Скания».

Травмы, полученные водителем «Рено», при аварии оказались не совместимыми с жизнью – мужчина скончался на месте ДТП.