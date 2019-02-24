ГАИ устроила «сюрпризы» лихачам

Сегодня последний день проведения в Беларуси республиканской акции «Сделаем дорогу безопасной!». Спецмероприятие проводилось в течение десяти дней.

Фото УГАИ Брестской области

А вот ежедневно сотрудники Госавтоинспекции занимаются рутиной. В частности, ведут контроль за исполнением участниками дорожного движения разрешенных на дорогах страны скоростных режимов.

Так, в воскресенье в Брестской и Могилевской областях появятся десять дополнительных радаров, которые будут находиться в следующих местах:

08:00-19:00. Дорога Р-43, Климовичский район, населенный пункт Барсуки (26+200);

08:00-19:00. Трасса М-8, Шкловский район (215+700);

08:00-19:00. Дорога Р-93, Бобруйский район, населенный пункт Ясный Лес (107+600);

08:00-19:00. Трасса М-4, Могилевский район (187+230);

08:00-20:00. Р-4, Ляховичский район, населенный пункт Дарево (12+410);

09:00-21:00. Трасса М-10, Пинский район (426+900);

09:00-21:00. Дорога Р-17, Малоритский район (19+950);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (65+700);

09:00-21:00. Дорога Р-94, Брестский район, населенный пункт Збунин (26+500);

09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (32+950).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: