Лукашенко назвал отношения с Эстонией добрососедскими

Александр Лукашенко надеется, что сложившиеся отношения между Беларусью и Эстонией, будут служить на благо народов двух стран.

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В его поздравлении с Днем независимости эстонской коллеге Керсти Кальюлайд обращается внимание на многолетний опыт добрососедства наших стран, побратимские связи городов и регионов, прочные гуманитарные и человеческие контакты.

Все эти обстоятельства, считает Лукашенко будут и дальше служить «надежным фундаментом для политического диалога и укрепления торгово-экономического взаимодействия».

Он также пожелал эстонцам мира и процветания.