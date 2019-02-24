Лукашенко назвал отношения с Эстонией добрососедскими

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Александр Лукашенко надеется, что сложившиеся отношения между Беларусью и Эстонией, будут служить на благо народов двух стран.

Иллюстрация pixabay.com

В его поздравлении с Днем независимости эстонской коллеге Керсти Кальюлайд обращается внимание на многолетний опыт добрососедства наших стран, побратимские связи городов и регионов, прочные гуманитарные и человеческие контакты.

Все эти обстоятельства, считает Лукашенко будут и дальше служить «надежным фундаментом для политического диалога и укрепления торгово-экономического взаимодействия».

Он также пожелал эстонцам мира и процветания.
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Тэги: Беларусь-Эстония Персона: Александр Лукашенко

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