Почти тысяча фур не может выехать из Беларуси в Евросоюз
На участке белорусской границы со странами Европейского союза скопилось почти тысяча большегрузных автомобилей.
По традиции больше всего фур ожидает своей очереди на литовском направлении – более 680:
- «Каменный Лог» – более 250;
- «Привалка» – более 190;
- «Бенякони» – более 130;
- «Котловка» – более 110.
На границе с Латвией в «колейке» стоит более 140:
- «Григоровщина» – более 70;
- «Урбаны» – более 70.
В Польшу пытаются въехать свыше 100 большегрузов:
- «Брузги» – более 60;
- «Козловичи» – более 40.