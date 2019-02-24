Почти тысяча фур не может выехать из Беларуси в Евросоюз

На участке белорусской границы со странами Европейского союза скопилось почти тысяча большегрузных автомобилей.

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По традиции больше всего фур ожидает своей очереди на литовском направлении – более 680:

«Каменный Лог» – более 250;

«Привалка» – более 190;

«Бенякони» – более 130;

«Котловка» – более 110.

На границе с Латвией в «колейке» стоит более 140:

«Григоровщина» – более 70;

«Урбаны» – более 70.

В Польшу пытаются въехать свыше 100 большегрузов: