Почти тысяча фур не может выехать из Беларуси в Евросоюз

/ Общество
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На участке белорусской границы со странами Европейского союза скопилось почти тысяча большегрузных автомобилей.

Фото pixabay.com

По традиции больше всего фур ожидает своей очереди на литовском направлении – более 680:

  • «Каменный Лог» – более 250;
  • «Привалка» – более 190;
  • «Бенякони» – более 130;
  • «Котловка» – более 110.

На границе с Латвией в «колейке» стоит более 140:

  • «Григоровщина» – более 70;
  • «Урбаны» – более 70.

В Польшу пытаются въехать свыше 100 большегрузов:

  • «Брузги» – более 60;
  • «Козловичи» – более 40.
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Тэги: очереди фур на границе