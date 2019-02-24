Захаров: у Беларуси мизерные шансы на возвращение в элиту мирового хоккея

По мнению наставника столичной «Юности» Михаила Захарова у национальной сборной Беларуси по хоккею небольшие шансы на возвращение в мировую элиту по итогам ЧМ-2019 в первом дивизионе.

Фото ХК «Юность-Минск»

Он отметил, что «шанс есть, очень слабый, но он есть».

Свой пессимизм наставник объяснил тем, что сегодня «казахи впереди нас уже по всем показателям», хотя, напомнил он, еще пару лет назад «мы их не ставили ни во что».

Захаров убежден, что именно казахстанская сборная будет первой, пишет «ПБ» .

Напомним, сборная Беларуси проиграла на ЧМ-2018 все свои матчи (Швеции — 0:5, Франции — 2:6 , России — 0:6, Швейцарии — 2:5, Чехии — 0:3, Австрии — 0:4, Словакии — 4:7) и вылетела из элиты мирового хоккея.

Турнир состоится на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая. Помимо белорусов в нем сыграют команды Казахстана, Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы.

Вот расписание матчей нашей команды:

29 апреля. 13:00. Литва – Беларусь;

30 апреля. 16:30. Беларусь – Венгрия;

2 мая. 13:00. Беларусь – Словения;

3 мая. 14:30. Казахстан – Беларусь;

5 мая. 13:00. Беларусь – Корея.

Чемпионат мира в первом дивизионе проходит по системе «каждый с каждым» в один круг. В элиту выходят две лучшие сборные.