Бё-старший выиграл пасьют на ЧЕ по биатлону, Бочарников финишировал четвертым

На проходящем в Раубичах чемпионате Европы по биатлону прошла гонка преследования, викторию в которой одержал норвежский спортсмен.

В тройку призеров вошли Тарьей Бё, пробежавший дистанцию за 31 минуту 10.3 секунды и допустивший 1 промах на последней стойке.

Чемпиону 28.5 секунды уступил россиянин Матвей Елисеев, у которого тоже один промах (на второй лежке).

На третью ступень пьедестала почета поднялся норвежец Ховард Богетвейт: +54.2; 1 (0+0+1+0).

А вот, как выступили белорусы:

4. Сергей Бочарников: +1:04.1; 2 (1+0+0+1).

7. Антон Смольский: +1:32.7; 2 (2+0+0+0).

17. Роман Елётнов: +2:20.2; 4 (2+0+1+1).

34. Максим Воробей: +3:14.3; 5 (2+2+1+0).

41. Никита Лобастов: +3:47.5; 0.