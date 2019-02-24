Ирина Кривко выиграла серебро в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

Белоруска Ирина Кривко выиграла вторую свою медаль чемпионата Европы, который завершился сегодня в Раубичах. К бронзе в индивидуальной гонке на добавила серебро в гонке преследования.

Фото из архива БФБ

Тройка медалистов выглядит следующим образом:

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия): 27:43.4; 1 (0+0+0+1); Ирина Кривко (Беларусь): +37.5; 1 (0+1+0+0); Надин Хорхлер (Германия): +49.4; 1 (0+0+1+0).

Стальные белорусские участницы пасьюта расположились в итоговом протоколе ниже второго десятка:

23. Елена Кручинкина: +2:20.6; 2 (0+0+1+1).

24. Динара Алимбекова: +2:33.3; 5 (1+2+2+0).

28. Дарья Юркевич: +2:47.1; 2 (1+0+0+1).

46. Ирина Кручинкина: +4:55.2; 7 (1+4+1+1).

Точка в выступлении белорусских спортсменов на домашнем чемпионате Европы получилась жирной.

Всего отечественные биатлонисты завоевали три медали: одно серебро, две бронзы. Кроме олимпийской чемпионки в эстафете на Играх в Пхенчхане Ирины Кривко медаль завоевал наш квартет (Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елётнов, Сергей Бочарников) в смешанной эстафете (2x6 + 2x7,5 км).

Теперь стрелящие лыжники соберутся в шведском Эстерсунде, где поборются за награды чемпионата мира.