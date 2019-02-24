Германия определилась со своим представителем на «Евровидении-2019»

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Германия определилась со своим представителем на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

Национальный отбор выиграл женский дуэт S!sters с песней Sister. Карлотта Труман и Лаура Кестель (творческий псевдоним Laurita) казались выше своих конкурентов.

Песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.

Германия дважды побеждала на «Евровидении»:

  • 1982-й – Николь Зайберт;
  • 2010-й – Лена Майер-Ландрут.

«Евровидение-2019» пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). В конкурсе примут участие 42 страны. Шесть из них сразу классифицированы в финал — страна-хозяйка Израиль, а также государства-основатели Европейского вещательного союза: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

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Остальные 36 государств жеребьевкой были разделены на два полуфинала — 14 и 16 мая. В финал, который состоится 18 мая, выйдут по десять стран из каждого полуфинала.

В первом полуфинале помимо Беларуси выступят Словения, Чехия, Черногория, Кипр, Сербия, Финляндия, Польша, Венгрия, Эстония, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия, Украина и Греция.

В во втором полуфинале выступят представители Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.

Сюжет: «Евровидение-2019»
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Тэги: Евровидение-2019 Германия Персона: Карлотта Труман Лаура Кестель

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