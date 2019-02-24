Под Ляховичами пропала пенсионерка, страдающая болезнью Альцгеймера
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В Ляховичском районе ведется поиск пропавшей Людмилы Фадеевой, которая страдает болезнью Альцгеймера.
Как отметили в Поисково-спасательном отряде «Ангел», 75-летняя женщина вечером 23 февраля ушла из дома (проживает в деревне Дарево-Чиж) и пропала.
До настоящего времени местонахождения не известно.
В Брестской области отряд объявил экстренный сбор активистов для поездки на поиски в Ляховичский район.
Сегодня также сообщалось о поиске 24-летнего минчанина Павла Линника.