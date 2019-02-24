В Бресте задерживали блогера Александра Кабанова

В Бресте 24 февраля был задержан блогер Александр Кабанов.

Как сообщил Кабанов БелаПАН, сотрудники ОМОНа задержали его около 12:00, когда он вышел из подъезда дома, где проживает блогер Сергей Петрухин. Кабанова доставили в отдел милиции Брестского района.

«Там сообщили, что проводится проверка по написанному на меня заявлению об оскорблении. И для допроса меня вызывали в милицию повесткой, которую прислали мне на Viber, но я не явился, — дополнил Кабанов. — На это я заявил, что повестка должна вручаться лично человеку, а не присылаться ему на телефон по Viber. Тем более что я не читаю сообщения в этом приложении».

По словам Кабанова, он отказался отвечать на вопросы без адвоката. Около 14:00 его отпустили из милиции.

Напомним, 24 февраля в Бресте на площади Ленина вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12:40 на площади находилось более 150 человек. Собравшиеся обсуждали показанный на местном телеканале «Буг-ТВ» сюжет об аккумуляторном заводе. В 12:45 часть людей вновь направилась с площади по центральным улицам города в направлении кинотеатра «Беларусь». После этого они разошлись.

Петрухин и Кабанов на интернет-ресурсе Youtube в своем проекте «Народный репортер» освещают ситуацию вокруг строительства аккумуляторного завода. Их неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.