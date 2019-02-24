Марш памяти Немцова в Москве: полиция увидела 6 тыс., «Белый счетчик» – почти 11 тыс. человек

В Москве прошел марш памяти известного российского политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года в центре российской столицы.

Фото из микроблога DoggyWorld

По оценкам полиции, в мероприятии приняли участие шесть тысяч человек. В то же время «Белый счетчик» называет гораздо большую цифру – 10,8 тыс. человек.

Акция прошла от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

В прошлом году эти же субъекты давали следующие данные:

полиция – 4,5 тыс.;

«Белый счетчик» – 7,6 тыс.

Российский политик и государственный деятель, депутат Ярославской городской думы Борис Немцов был застрелен на Большом Каменном мосту 27 февраля 2015 года. Виновным в убийстве московский окружной военный суд признал киллера Заура Дадаева, приговорив его 13 июля 2017 года к 20 годам лишения свободы.