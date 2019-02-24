Фотофакт. На трассе М-1 «БМВ» вылетел в кювет и опрокинулся

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Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в ночь на воскресенье, 24 февраля.

Фото УГАИ Витебской области

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась на 582-м километре трассы М-1 Брест – Минск – граница России.

Отмечается, 22-летний водитель «БМВ 520» не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП управлявший авто и его 21-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в оршанскую больницу.

Сегодня Naviny.by писали, что в Петербурге на Невском проспекте «БМВ» влетел в группу пешеходов – погибли люди.
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Тэги: ДТП Город: Дубровно

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