Фотофакт. На трассе М-1 «БМВ» вылетел в кювет и опрокинулся

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в ночь на воскресенье, 24 февраля.

Фото УГАИ Витебской области

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась на 582-м километре трассы М-1 Брест – Минск – граница России.

Отмечается, 22-летний водитель «БМВ 520» не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП управлявший авто и его 21-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в оршанскую больницу.