Преквалификация Евробаскета-2021: белорусы победили шведов

Национальная сборная Беларуси по баскетболу в воскресенье в Минске одержала викторию в заключительном поединке второго этапа преквалификации к чемпионату Европы 2021 года.

Фото пресс-службы БФБ

Сегодняшним соперником нашей дружины были шведские баскетболисты. Встреча завершилась в пользу нашей команды — 73:60 (23:17, 13:13, 23:17, 14:13).

Несмотря на победу, белорусы заняли в своем трио последнее место из-за худшего показателя «забитых/пропущенных».

Швеция — 6 очков (разница +16); Дания — 6 (-2); Беларусь — 6 (-14).

По итогам этого этапа в основную часть отбора Евробаскета-2021 вышли четыре сборные, занявшие первые места в своих группах. Остальные поборются за это право в третьем раунде.