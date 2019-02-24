Преквалификация Евробаскета-2021: белорусы победили шведов

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Национальная сборная Беларуси по баскетболу в воскресенье в Минске одержала викторию в заключительном поединке второго этапа преквалификации к чемпионату Европы 2021 года.

Фото пресс-службы БФБ

Сегодняшним соперником нашей дружины были шведские баскетболисты. Встреча завершилась в пользу нашей команды — 73:60 (23:17, 13:13, 23:17, 14:13).

Несмотря на победу, белорусы заняли в своем трио последнее место из-за худшего показателя «забитых/пропущенных».

  1. Швеция — 6 очков (разница +16);
  2. Дания — 6 (-2);
  3. Беларусь — 6 (-14).

По итогам этого этапа в основную часть отбора Евробаскета-2021 вышли четыре сборные, занявшие первые места в своих группах. Остальные поборются за это право в третьем раунде.
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Тэги: баскетбол-мужчины баскетбол-сборная Евробаскет-2021 Город: Минск

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