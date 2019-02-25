В правительстве не исключают коррекции указа о предпринимателях

Белорусское предпринимательское сообщество в первую очередь волнуют вопросы неравенства форм собственности, арендных и имущественных отношений. Об этом заявил в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

С бизнесом, отметил он, также обсуждаются возможные изменения порядка отчислений в Фонд социальной защиты населения. В Минтруда в связи с этим создана рабочая группа, которая, по словам Турчина, будет «спокойно в течение года разрабатывать предложения по модернизации этого института».

Кроме того, по мнению первого вице-премьера, актуальным остается вопрос дальнейшей либерализации уголовного законодательства в отношении экономических преступлений. Турчин сообщил, что в течение первого квартала этого года ожидается выход законодательных актов о сокращении перечней административных процедур и лицензируемых видов деятельности.

Готовится также корректировка указа президента от 16 мая 2014 года № 222 «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами».

27 февраля на заседании Совета по развитию предпринимательства (при президенте), который возглавляет Турчин, планируется обсудить меры поддержки бизнеса в проблемных регионах.

«На мой взгляд, нам дополнительные меры еще надо предпринимать. Если взять проблемные регионы — например, построить за счет государственных средств помещения и сдавать их в аренду начинающим бизнесменам, создать для них более льготные условия», — отметил первый вице-премьер.

Говоря о запланированном на этот год приросте ВВП на 4%, он назвал прогноз достижимым.

«Это чуть выше общмировых темпов роста. Резервы для роста ВВП у нас есть. Нужно просто сделать более решительные шаги в разных направлениях для того, чтобы это осуществить», — считает Турчин.